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На Львовщине домашний пес загрыз пенсионерку насмерть

Комментариев: 7
Дворовая собака набросилась на хозяйку. Женщина умерла от кровопотери до приезда медиков.
Пес-убийца пенсионерки
Пес-убийца пенсионерки
кадр из видео

Во Львовской области дворовый пес покусал 79-летнюю хозяйку, когда она вынесла ему еду. До приезда “скорой“ пенсионерка скончалась от кровопотери, сообщает ТСН.

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По словам внучки Ирины, бабушка утром вынесла собаке поесть, но пес запутался в цепи. А когда женщина начала помогать, внезапно набросился на нее.

Он, возможно, подумал, что у него забирают еду, — предположила девушка.

Она рассказала, что когда бабушку завели в дом, ее ноги кровоточили, так как была прокушена вена.

Именно эта рана и стала фатальной для пенсионерки, поскольку “скорая помощь“ добиралась слишком долго. На станции скорой помощи объяснили — машина у них только одна, а вызовы поступают не напрямую.

Напомним, в Днепре бойцовский пес сорвался с поводка и покусал людей. Сначала собака напала на 11-летнего мальчика, после чего вцепилась зубами в копа, прибывшего из-за ЧП.

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Теги: собака, пес, животные, Львовская область, смерть
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Комментариев (8)
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xapi3mat    02.05.2020, 14:30
Оценка:  0
xapi3mat
бешенные бабки
Глод    02.05.2020, 13:40
Оценка:  -1
Глод
Содержание "на цепи" - это уже стресс для собаки. Вы видели собак, которые с цепи срываются? Есть даже такое выражение. Хотя, некоторые из них очень счастливы и никого не кусают.
xapi3mat    02.05.2020, 12:31
Оценка:  0
xapi3mat
любители собак - скажут: смотря как приготовить!
ВосставшийИзБана    02.05.2020, 12:04
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Что нам скажут любители собак?
Kostos    02.05.2020, 12:21
Оценка:  -1
Kostos
в данном случае, не осторожное обращение с оружием.
ВосставшийИзБана    02.05.2020, 12:37
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Не ну, собачки - они такие умные и добрые. Они все понимают и очень любят своих хозяев. Они готовы жизнь за хозяина отдать. Ну да. Конечно. Эта собака очень умно поступила и убила свою хозяйку, которая ее кормила, очень грамотно.
Adekvaten    02.05.2020, 12:35
Оценка:  -1
Adekvaten
А зачем у бабушки собака на цепи?
ВосставшийИзБана    02.05.2020, 12:39
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Видимо потому и на цепи, что такая "умная и добрая и только поиграть хочет".
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