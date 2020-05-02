На Львовщине домашний пес загрыз пенсионерку насмерть

Дворовая собака набросилась на хозяйку. Женщина умерла от кровопотери до приезда медиков.

Во Львовской области дворовый пес покусал 79-летнюю хозяйку, когда она вынесла ему еду. До приезда “скорой“ пенсионерка скончалась от кровопотери, сообщает ТСН.

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По словам внучки Ирины, бабушка утром вынесла собаке поесть, но пес запутался в цепи. А когда женщина начала помогать, внезапно набросился на нее.

Он, возможно, подумал, что у него забирают еду, — предположила девушка.

Она рассказала, что когда бабушку завели в дом, ее ноги кровоточили, так как была прокушена вена.

Именно эта рана и стала фатальной для пенсионерки, поскольку “скорая помощь“ добиралась слишком долго. На станции скорой помощи объяснили — машина у них только одна, а вызовы поступают не напрямую.

Напомним, в Днепре бойцовский пес сорвался с поводка и покусал людей. Сначала собака напала на 11-летнего мальчика, после чего вцепилась зубами в копа, прибывшего из-за ЧП.

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