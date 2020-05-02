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В Харькове избили журналиста, снимавшего нарушение карантина

Комментариев: 3
Мужчина решил задокументировать систематические нарушения, которые устраивает "золотая молодежь".
Никита Кныш
Никита Кныш
кадр из видео

В Харькове 1 мая вечером избили известного журналиста Никиту Кныша, когда он пытался снять на видео граждан, нарушающих нормы карантина. Об этом сообщил в Facebook сам журналист.

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“Заснял карантин или как меня избили возле моего же дома… Так сложилось, что парковку не далеко от моего дома, недалеко от ст. м Научной облюбовали любители ночной жизни. Жители моего дома и соседних домов не однократно писали обычные и коллективные жалобы в полицию (копии писем есть), но, естественно, это не давало абсолютно никакого толка. По ночам веселая (золотая) молодежь любит подрифтовать, посоревноваться, у кого выхлоп круче или просто послушать на всю музыку и покурить кальяны на парковке“, — написал он.

Журналист записал видео, в котором объяснил все подробности и призвал не переживать за него, сказав, что с ним все в порядке.

В период карантина это все, естественно, не прекращалось, и вот, возвращаясь 1 мая домой вечером, я решил снять соблюдение норм карантина… что из этого получилось — на видео, — написал Кныш.

Напомним, мэру Черкасс угрожают от имени замглавы Офиса президента. У Зеленского всё отрицают и уверяют, что мэра разыграли пранкеры.

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Теги: карантин, Харьков, журналист, нападение на журналиста
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Комментариев (4)
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Carelessangel    02.05.2020, 14:24
Оценка:  0
Carelessangel
Надо бы тебе е б а ло разбить
xapi3mat    02.05.2020, 12:30
Оценка:  -4
xapi3mat
фингал как повод для гордости или сенсация высосанная из пальца?
kapablankas    02.05.2020, 12:44
Оценка:  -2
kapablankas
Боречка покушай мамину кашку и пи з дуй отседа
xapi3mat    02.05.2020, 14:28
Оценка:  0
xapi3mat
тебе на северо-йух!
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