Под Житомиром пенсионерка погибла, сжигая сухую траву

79-летняя женщина получила сильные ожоги и скончалась в больнице.

В Житомирской области на протяжении дня 1 мая произошло 3 пожара, на одном из которых погибла 79-летняя женщина. Это произошло в селе Гремячее Романовского района, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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“По словам очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке. В тот день наблюдалась сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде. Когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит у пожарища в полубессознательном состоянии“, - говорится в сообщении.

Очевидцы вызвали “скорую“, на которой пострадавшую доставили в больницу. Однако женщина получила 50% ожогов тела 4 степени, спасти ее жизнь так и не удалось.

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В ГСЧС добавили, что 1 мая им сообщили о возгорании сухой травы в селе Кишин Олевского района. Выяснилось, что посреди поля горит сухая трава на площади 1 га. Спасатели справились с возгоранием, не допустив дальнейшего распространения пламени. В тот же день с самого утра они тушили возгорание мусора на площади 800 кв. м в городе Олевск.

Напомним, огонь уничтожил около 5% Чернобыльского заповедника. Наиболее пострадали от пожаров грызуны, рептилии и насекомые. Крупным животными и птицам удалось переместиться на безопасную территорию.

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