У Зеленского отрицают угрозы в адрес мэра Черкасс
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который решил ослабить карантин раньше установленного правительством срока, показал на своей странице в Facebook 1 мая переписку с человеком, который подписан как Сергей Трофимов, первый замглавы Офиса президента.
В ней содержатся угрозы, что "в следующий раз будут не приветы, а действия". На этот пост отреагировали в Офисе президента. Пресс-служба Владимира Зеленского опровергла факт общения Трофимова с Бондаренко.
"Очевидно, городской голова (Черкасс - ред.) стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы. Однако этот факт никак не повлияет на ход событий - именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции", - говорится в сообщении.
В ОП отметили, что Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать "исключительно в соответствии с определенными законом полномочий".
Накануне президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором резко отреагировал на попытки городского головы Черкасс досрочно отменить карантин и передал ему "пламенный привет".
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