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У Зеленского отрицают угрозы в адрес мэра Черкасс

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В Офисе президента заявили, что Анатолий Бондаренко стал жертвой пранка. Но его действия получат юридическую оценку.
Зеленский передал мэру Черкасс "пламенный привет"
Зеленский передал мэру Черкасс "пламенный привет"
RFE/RL

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который решил ослабить карантин раньше установленного правительством срока, показал на своей странице в Facebook 1 мая переписку с человеком, который подписан как Сергей Трофимов, первый замглавы Офиса президента.

В ней содержатся угрозы, что "в следующий раз будут не приветы, а действия". На этот пост отреагировали в Офисе президента. Пресс-служба Владимира Зеленского опровергла факт общения Трофимова с Бондаренко.

"Очевидно, городской голова (Черкасс - ред.) стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы. Однако этот факт никак не повлияет на ход событий - именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать "исключительно в соответствии с определенными законом полномочий".

Накануне президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором резко отреагировал на попытки городского головы Черкасс досрочно отменить карантин и передал ему "пламенный привет".

 

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Теги: угроза, карантин, Черкассы, Владимир Зеленский, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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