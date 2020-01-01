У Зеленского отрицают угрозы в адрес мэра Черкасс

В Офисе президента заявили, что Анатолий Бондаренко стал жертвой пранка. Но его действия получат юридическую оценку.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который решил ослабить карантин раньше установленного правительством срока, показал на своей странице в Facebook 1 мая переписку с человеком, который подписан как Сергей Трофимов, первый замглавы Офиса президента.

В ней содержатся угрозы, что "в следующий раз будут не приветы, а действия". На этот пост отреагировали в Офисе президента. Пресс-служба Владимира Зеленского опровергла факт общения Трофимова с Бондаренко.

"Очевидно, городской голова (Черкасс - ред.) стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы. Однако этот факт никак не повлияет на ход событий - именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать "исключительно в соответствии с определенными законом полномочий".

Накануне президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором резко отреагировал на попытки городского головы Черкасс досрочно отменить карантин и передал ему "пламенный привет".

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