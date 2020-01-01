В Харькове избили журналиста после жалобы копам на нарушение карантина

Никита Кныш снимал на видео нарушения условий карантина – ночную жизнь на парковке возле станции метро Научная.

В Харькове избили журналиста Никиту Кныша, который обратился в полицию из-за нарушения карантина. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook в субботу, 2 мая.

По его словам, Кныш решил снять на видео нарушения условий карантина – ночную жизнь на парковке возле станции метро Научная. Он представлялся журналистом и задавал молодым людям вопрос о нарушении ими карантина.

Затем Кныш вызвал на место полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Однако патрульные, которые приехали, не проводили никаких профилактических действий, и журналисту, который их вызвал, заявили об отсутствии оснований для воздействия на граждан на парковке.

Сразу после того, как полиция уехала, на журналиста напали и избили. У него отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами. Впоследствии телефон выбросили. Кныш заявил, что снова обратился в полицию.

"Как свидетельствует журналист, в считанные секунды после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами", – написал Томиленко.

По факту нападения Никита Кныш вызвал полицию уже для следственно-оперативных действий и поехал в больницу снимать побои.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!

Ранее в Харькове избили журналиста и активиста Алексея Кусова. Также у него после нападения отобрали 40 тысяч гривен.

Также на этой неделе в Киеве полицейские напали на журналиста Богдана Кутепова, который вел прямой эфир возле здания Кабмина. Они мотивировали свое нападение тем, что журналист "стоял на зеленой зоне" во время акции протеста.

На Киевщине журналисту в окно дома бросили бутылку с бензином

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