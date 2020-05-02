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МИД рассказал о требовании России по делу 2 мая

Комментариев: 12
Украинские дипломаты называют Россию единственной стороной, которая "явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе".
Беспорядки возле Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
Беспорядки возле Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года

Власти России настаивали на выдаче по меньшей мере девяти человек, принимавших прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков 2 мая в Одессе. Об этом сообщает МИД Украины в субботу, 2 мая.

"В рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре – декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере девяти человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты называют Россию "единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии".

"Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции", – отметили в МИД.

Также в ведомстве назвали события 2 мая 2014 года в Одессе очередным элементом в цепи провокаций России в рамках реализации провального проекта "Новороссия", направленного на дестабилизацию востока и юга Украины через создание так называемых "народных республик".

В МИД Украины призвали международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации.

Напомним, 2 мая 2014 года в результате массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов в центре Одессы погибли 48 человек, более 200 получили ранения. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.

Ранее в субботу президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти должны обеспечить беспристрастное расследование трагических событий в Одессе. По его словам, дело 2 мая требует "честных ответов".

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Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Одесса, Пленные, обмен пленными, 2 мая в Одессе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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kerrohhop    02.05.2020, 23:53
Оценка:  -26
kerrohhop
Список погибших в Одессе в Доме Профсоюзов 02.05.2014 года в открытом доступе в интернете.Ни одного гражданина России в этом списке нет.Порохоботы видимо этого не знают.Но это сугубо их личные проблемы.
ШтормЗайцев    03.05.2020, 00:16
Оценка:  +1
ШтормЗайцев
Вы не ватные источники посмотрите, а более реальные. Толпы ватников в те дни видела вся Одесса. Они своим акающим акцентом и тупыми вопросами и претензиями затрахали весь центр города. Очень много этого скота навезли тогда в город и далеко не всех утилизировали. Много рассейскиз фашистиков уцелели.
ЗаелоПластинку    03.05.2020, 00:17
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
Антибес, успокойся, никто там и не ждал в списках русских. Кто ж будет "палить" контору, тем более, если есть шанс еще и погибнуть?
ШтормЗайцев    02.05.2020, 23:44
Оценка:  +2
ШтормЗайцев
МИД бандитской на россии совсем опух от кокса. Такую дурь городят, что просто смешно.
ЗаелоПластинку    02.05.2020, 23:38
Оценка:  +7
ЗаелоПластинку
Все всегда знали, что без рашки там ничего бы не было. Есть примета такая: если где-то война - ищи сапог русского солдата.
sun2014    02.05.2020, 22:33
Оценка:  -26
sun2014
Это украинские уроды нацисты убивали и жгли людей, а при чём здесь Россия???? Статью писал больной на всю голову.
Kostos    02.05.2020, 22:46
Оценка:  +3
Kostos
ПНХ, ватка
ШтормЗайцев    02.05.2020, 23:48
Оценка:  0
ШтормЗайцев
sun2014 - на московский дурачек, в сети полно фоток рассейских паспортов угоревших ватников. Распечатай фотки и на лоб себе приклей. Может хоть так дойдет.
kerrohhop    02.05.2020, 22:18
Оценка:  -27
kerrohhop
Главное,что там не было граждан России.А под какими знамёнами ходили наши граждане,не столь важно.Или под флагами ЕС и США можно ходить,а под флагами РФ значит ходить нельзя?
СливнойБачок    02.05.2020, 22:24
Оценка:  +1
СливнойБачок
Ты Кацапский пропагандист и предатель.
Есть множество видео записей,где показаны засланные из Кацапии титушки, которые были запечетлены в Крыму,Донецке,Харькове и Одессе.
sun2014    02.05.2020, 22:34
Оценка:  -24
sun2014
СливнойБачок хватить своё дерьмо сливать!
ШтормЗайцев    02.05.2020, 23:46
Оценка:  +1
ШтормЗайцев
Процентов 80 погибших - это залетные ватники из на россии.Сидели бы дома по своим вонючим сыктывкарам, самарам, йошкар-олам - были бы живы и здоровы. Захотелось чужой землички - получили по 2,0 метра на каждого.
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