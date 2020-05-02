МИД рассказал о требовании России по делу 2 мая

Украинские дипломаты называют Россию единственной стороной, которая "явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе".

Власти России настаивали на выдаче по меньшей мере девяти человек, принимавших прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков 2 мая в Одессе. Об этом сообщает МИД Украины в субботу, 2 мая.

"В рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре – декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере девяти человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты называют Россию "единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии".

"Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции", – отметили в МИД.

Также в ведомстве назвали события 2 мая 2014 года в Одессе очередным элементом в цепи провокаций России в рамках реализации провального проекта "Новороссия", направленного на дестабилизацию востока и юга Украины через создание так называемых "народных республик".

В МИД Украины призвали международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации.

Напомним, 2 мая 2014 года в результате массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов в центре Одессы погибли 48 человек, более 200 получили ранения. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.

Ранее в субботу президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти должны обеспечить беспристрастное расследование трагических событий в Одессе. По его словам, дело 2 мая требует "честных ответов".

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