Буксир Яны Капу вернулся в Одессу после ремонта

Экипаж буксира провел серьезную работу по его восстановлению, чтобы перебазировать на военно-морскую базу Юг для продолжения ремонта.

Украинский рейдовый буксир "Яны Капу" после возвращения из российского плена и длительного ремонта на военно-морской базе в Очакове вернулся в Одессу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в субботу, 2 мая.

"Экипаж буксира провел серьезную работу по его восстановлению, чтобы перебазировать на военно-морскую базу Юг для продолжения ремонтных работ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что буксир прибыл своим ходом и пришвартовался самостоятельно. Руководил переходом рейдового катера его первый командир Юрий Будзило.

По его словам, работы было много – были восстановлены те поврежденные места, куда были совершены тараны кораблями ФСБ РФ. Были повреждены главный двигатель, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

"Было отремонтировано управление главными двигателями, медь вырезали, мы ее заменили. Затем собирали вместе частично разобранные двигатели – делали все для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи", – рассказал Будзило.

Ранее в апреле сообщалось, что в Николаеве на судостроительном заводе завершили ремонт и спустили на воду малые бронированные артиллерийские бронекатера "Вышгород" и "Никополь".

В ноябре 2018 года катер "Никополь" был захвачен россиянами в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь. Через год Россия вернула его вместе с другим бронекатером "Бердянск" и рейдовым буксиром "Яны Капу".

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