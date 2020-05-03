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Посол Украины отказался от церемонии в Берлине из-за представителя РФ

Комментариев: 9
Глава украинской дипмиссии в Германии отклонил приглашение на церемонию завершения Второй мировой войны из-за присутствия посла России.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
germany.mfa.gov.ua
 
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался участвовать в церемонии завершения Второй мировой войны в Берлине 2 мая совместно с представителями РФ. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Facebook.
 
"Даже в самом кошмарном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более шести лет ведет циничную и кровавую войну на Востоке Украины. На сегодняшний день 14 тысяч украинцев были убиты в ходе продолжающейся российской агрессии" - заявил Мельник в интервью газете Tagesspiegel.
 
Он подчеркнул, что ценит приглашение мэра Берлина Михаэля Мюллера, так как чествование памяти жертв войны является для него моральным долгом.
 
"Таким способом признается неоспоримый вклад украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима", - подчеркнул украинский посол. 
 
Однако присутствие представителя посольства России в Германии вынудило его отказаться от участия в церемонии 2 мая.
 
 
Напомним, в прошлом году Польша не пригласила представителей России на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В Варшаве заявили, что Москва не заинтересована в сохранении "духа исторической правды".

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Теги: Россия, Украина, Германия, Берлин, Вторая мировая война, посол, церемония
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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SergioS    03.05.2020, 11:22
Оценка:  +1
SergioS
И правильно сделал. С чем поздравлять козломордых?
СветБобра    03.05.2020, 11:22
Оценка:  0
СветБобра
Запрошувати россійських фашистів на якісь публічні заходи - погана ідея. Це тільки заохочує їх на нові вбивства та грабежі.
SergioS    03.05.2020, 11:22
Оценка:  +1
SergioS
И правильно сделал. С чем поздравлять козломордых?
Vixerunt    03.05.2020, 10:56
Оценка:  +3
Vixerunt
kerrohhop-- УССР понесла самые большие потери в этой войне среди всех республик бывшего Совка и если б все были предателями то ІІІ-Рейх в ноябре уже был под Самарой, а мацква с Питером пали к августу. НО сейчас находится рядом с рашистами это вверх цинизма. Правильно сделал что не пришёл.
Shaab    03.05.2020, 11:09
Оценка:  0
Shaab
Кому Ви пояснюєте? У них же замість історії - казки і міфи в голові. І ще, там ніяк не може вкластися, що їх давно вже ніхто не боїться - ними гидують.
СветБобра    03.05.2020, 11:18
Оценка:  0
СветБобра
Так звані россіяни воювали на ташкентському фронті. Саме тому їм єдиним в бувшому совку досі не вистачає війни. Штурм фанерного рейхстагу, це ностальгія за війною, яку вони пробухали в тилу.
kerrohhop    03.05.2020, 06:31
Оценка:  -34
kerrohhop
Отказался и правильно сделал.Ведь такие как он не празднуют День Победы.А наоборот,срут кирпичами из-за того что их деды тогда проиграли.
Колишній-східняк    03.05.2020, 06:44
Оценка:  +7
Колишній-східняк
Не хотят с кацами даже на одном гектаре ср...ть.
Путин-Xyйло    03.05.2020, 09:12
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
День победы одного фашизма над другим - грустный "праздник"!
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