Полиция расследует нападение на журналиста в Харькове
По факту избиения Никиты Кныша открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
В Харькове начали расследование инцидента по факту нападения на журналиста Никиту Кныша. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 187 (разбой) и части 2 статьи 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.
Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к нему лица.
В полиции уточнили, что 1 мая около 23.00 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки неизвестные напали на 28-летнего мужчину и отобрали у него рюкзак, в котором находился ноутбук, телефон и оружие.
На место инцидента выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции Харькова.
Подчеркивается, что правоохранители провели осмотр места, опросили свидетелей и изъяли записи с камер наблюдения. На прилегающей территории они обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего.
Журналист с ушибами тела и лица обратился за помощью в больницу.
Ранее сообщалось, что в Харькове избили журналиста Никиту Кныша, который обратился в полицию из-за нарушения карантина.
Как отметил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, прибывшие на место правоохранители не отреагировали на вызов. Когда они уехали на Кныша напали.
Напомним, в апреле в Харькове избили и ограбили журналиста Алексея Кусова.
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