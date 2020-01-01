Полиция расследует нападение на журналиста в Харькове

По факту избиения Никиты Кныша открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Полиция открыла дело из-за нападения на журналиста в Харькове facebook.com/police.kharkov

В Харькове начали расследование инцидента по факту нападения на журналиста Никиту Кныша. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 187 (разбой) и части 2 статьи 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

В полиции уточнили, что 1 мая около 23.00 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки неизвестные напали на 28-летнего мужчину и отобрали у него рюкзак, в котором находился ноутбук, телефон и оружие.

На место инцидента выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции Харькова.

Подчеркивается, что правоохранители провели осмотр места, опросили свидетелей и изъяли записи с камер наблюдения. На прилегающей территории они обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего.

Журналист с ушибами тела и лица обратился за помощью в больницу.

Как отметил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, прибывшие на место правоохранители не отреагировали на вызов. Когда они уехали на Кныша напали.

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