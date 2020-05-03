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Нацгвардейцы задержали трех сталкеров в зоне отчуждения ЧАЭС

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Граждане решили отметить майские праздники поездкой в Чернобыльскую зону. Их нашли в заброшенной многоэтажке города Припять.
Нарушителей задержало спецподразделение Омега
Нарушителей задержало спецподразделение Омега
ngu.gov.ua

Сотрудники Национальной гвардии задержали трех граждан Украины за попытку незаконного проникновения в зону отчуждения Чернобыльской АЭС с целью экстремального туризма и отдыха. Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Во время выполнения служебно-боевых задач по поиску лиц, причастных к поджогам в Чернобыльской зоне, поисковая группа военнослужащих спецподразделения Омега Северного ОТО НГУ обнаружила и задержала в городе Припять трех человек в заброшенной многоэтажке, – говорится в сообщении.

По словам задержанных, они решили отметить майские праздники поездкой в Чернобыльскую зону.

Задержанные были переданы следственно-оперативной группе районного отделения Национальной полиции ЧАЭС в Киевской области для дальнейшего выяснения обстоятельств незаконного проникновения в Чернобыльскую зону отчуждения.

Предварительно им инкриминируют статью о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (ст.46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Напомним, в МВД хотят ужесточить наказание для "сталкеров". В ведомстве считают, что сейчас за незаконное проникновение в зону отчуждения предусмотрен "смешной штраф".

Нацгвардейцы тренируются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС – СМИ

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Теги: Чернобыль, ЧАЭС, задержание, Чернобыльская зона, Национальная гвардия, Нацгвардия, сталкеры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Cudzoziemiec    03.05.2020, 08:42
Оценка:  0
Cudzoziemiec
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