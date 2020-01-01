На выезде из Кривого Рога правоохранители остановили автомобиль Mercedes, в котором находился "Дед" и двое его охранников.

В Кривом Роге правоохранители задержали криминального авторитета по прозвищу "Дед", который ранее сбежал при выходе из здания суда. Об этом сообщает Нацполиция в воскресенье, 3 мая.

Отмечается, что 28 апреля уроженца Армении задержали на Закарпатье.

"Несмотря на пятилетний запрет въезда на территорию Украины, он незаконно вернулся в нашу страну и планировал взять под свой, так называемый, криминальный контроль регион", – говорится в сообщении.

После задержания мужчину доставили в Вознесенский райсуд Николаевской области. Суд удовлетворил ходатайство о помещении злоумышленника в Николаевский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на шесть месяцев с последующим выдворением. При выходе из здания суда, уголовнику удалось скрыться.

Впоследствии правоохранители установили его место нахождения и автомобиль, на котором он может передвигаться. На выезде из Кривого Рога 2 мая, около 11 часов вечера, правоохранители остановили автомобиль Mercedes, в котором находился "Дед" и двое его охранников.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные процессуальные меры. Устанавливаются круг лиц, которые организовали "авторитету" побег и помогали скрываться от полицейских.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге задержали сбежавшего криминального авторитета

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