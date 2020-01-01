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Итоги 2 мая: Появление Кима и ответ Зеленскому из Черкасс

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Мер Черкасс напомнил президенту о коррупционных скандалах в его окружении.
Лидер Серверной Кореи Ким Чен Ын появился на публике после трехнедельного отсутствия
Лидер Серверной Кореи Ким Чен Ын появился на публике после трехнедельного отсутствия
EPA/UPG

Лидер Серверной Кореи Ким Чен Ын появился на публике после трехнедельного отсутствия, которое стало поводом для слухов о его болезни или даже смерти. Глава страны присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений. На снимках Ким выглядит вполне здоровым и радостным. 

Ответ мера Черкасс президенту Зеленскому

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ответил на видеообращение президента Владимира Зеленского, который раскритиковал его решение раньше времени отметить карантин. Бондаренко предостерег Зеленского от давления и напомнил о коррупционных скандалах в его окружении. Мер сказал, что готов отвечать за свои действия, но только после того, как ответят однопартийцы главы государства.

5G на Эвересте

В Тибете появилась мобильная связь 5G. Станция принадлежит оператору China Mobile и построена на высоте 6500 метров.

Зеленский обратился к украинцам по случаю трагедии в Одессе

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что власти обеспечат объективное расследование трагедии в Одессе 2 мая. В шестую годовщину гибели людей во время массовых акций президент выразил соболезнования семьям погибших.

Всплеск  COVID-19

В субботу, 2 мая, в Украине зафиксировали 11 411 ​​случаев коронавируса. 279 украинцев погибли, 

РФ рассекретила документы о взятии Берлина

Минобороны России опубликовало рассекреченные исторические документы к 75-летию завершения Берлинской наступательной операции. 

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Теги: итоги дня
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