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На Ровенщине из-за коронавируса закрыли село

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На въезде в село в круглосуточном режиме дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники, они проводят температурный скрининг гражданам.
КПП на въезде в село
КПП на въезде в село
rv.gov.ua
В селе Познань Рокитновского района Ровенской области установили контрольно-пропускной пункт и ограничили передвижение по населенному пункту, сообщается на сайте Ровенской облгосадминистрации.
 
"В селе Познань Рокитновского района, где увеличивается количество больных коронавирусной инфекцией, установлен контрольно-пропускной пункт. Решение усилить карантинные мероприятия и установить блок-пост в населенном пункте было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - сказано в сообщении.
 
В Ровенской ОГА отметили, что на въезде в село в круглосуточном режиме дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. Они проводят температурный скрининг гражданам, дезинфекцию транспорта, проверяют документы и выясняют причину приезда.
 
Кроме этого, в селе ограничили передвижение людей и движение транспорта с 20:00 до 8:00 в пределах населенного пункта.
 
В настоящее время, в селе COVID-19 заболело 6 человек.
 
По состоянию на утро 3 мая на Ровенщине зафиксировано 733 случая заболевания коронавирусом. За сутки выявлено 39 новых больных.
 
Напомним, что во всей стране по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.
 
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Теги: село, карантин, Ровенская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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