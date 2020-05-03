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Поклонская лишилась галки верификации в Facebook

Комментариев: 2
Представитель президента в Крыму отметил, что "приятно было приложить к этому руку".
Поклонская лишилась галки верификации в Facebook
Поклонская лишилась галки верификации в Facebook
Наталья Поклонская / Facebook

Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал о том, что социальная сеть  отобрала галку верификации у Натальи Поклонской. Об этом Кориневич написал на своей официальной странице. 

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“У одного депутата Госдумы России, которая причастна к противоправному запрету Меджлиса крымскотатарского народа, исчезла галочка верификации в Facebook. Приятно было приложить к этому руку и инициировать этот процесс. Это, конечно, мелочь, но хорошая новость. P.S. Речь идет, конечно, о Наталье Поклонской, - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о том, что депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заказала генетический тест для определения этнической принадлежности.

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Теги: Наталья Поклонская, Facebook
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Комментариев (2)
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Духовный_скреп    03.05.2020, 17:31
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Жалко юродивую,и так судьбой обижена)))
WTF2wtf    03.05.2020, 17:24
Оценка:  +7
WTF2wtf
Чего эта упоротая соска лишилась?
Последней палки в голове???
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