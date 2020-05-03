Поклонская лишилась галки верификации в Facebook

Представитель президента в Крыму отметил, что "приятно было приложить к этому руку".

Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал о том, что социальная сеть отобрала галку верификации у Натальи Поклонской. Об этом Кориневич написал на своей официальной странице.

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“У одного депутата Госдумы России, которая причастна к противоправному запрету Меджлиса крымскотатарского народа, исчезла галочка верификации в Facebook. Приятно было приложить к этому руку и инициировать этот процесс. Это, конечно, мелочь, но хорошая новость. P.S. Речь идет, конечно, о Наталье Поклонской, - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о том, что депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заказала генетический тест для определения этнической принадлежности.

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