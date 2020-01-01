В МОЗ снова просят украинцев сидеть дома

В МОЗ напомнили о медиках, которые работают в сложных условиях.

В МОЗ призвали украинцев придерживаться карантина и отказаться от развлечений. Соответствующее видео опубликовано на странице МОЗ в Facebook.

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“Каждый день тысячи медиков работают в сложных условиях. Рискуя собственным здоровьем, они спасают другие жизни. Круглосуточно в защитных костюмах и очках, забывая об усталости и собственной тревоге. Они не жалуются и не останавливаются“ - говорится в сообщении МОЗ.

Помогите медикам! Побудьте дома еще немного, чтобы все мы скорее могли дышать свободно, обниматься и делать все то, о чем так соскучились

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано почти 12 тысяч случаев COVID-19.

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