Фрегат Гетман Сагайдачный провел стрельбы в открытом море

Флагман украинского флота - Гетман Сагайдачный вышел в море.

Фрегат Гетман Сагайдачный снова вышел в море для выполнения ряда учебно-боевых задач. Об этом говорится в сообщении ВМС в воскресенье, 3 мая.

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Экипаж провел практические стрельбы из корабельной артиллерийской установки АК-100. Также был уничтожен условный противник из зенитной артиллерийской 30-ти миллиметровой установки - АК-630.

Впервые за несколько лет корабль провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16 для обеспечения радиоэлектронных помех, которые создают так называемые “облака“ для выведения из курса приведенных на корабль ракет - говорится в сообщении

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“Украинские военные моряки зафиксировали нарушение морского права и присутствие Черноморского флота РФ на оккупированных и стратегически важных морских участках. Также в районе Галицинских газовых месторождений был замечен российский танкер“ - подытожили военные.

Ранее сообщалось о том, что лагман ВМСУ фрегат Гетман Сагайдачный впервые вышел в море.

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