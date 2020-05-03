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Житель Одесской области повесил над своим домом коммунистический флаг

Комментариев: 5
Против жителя Раздельнянского района открыто уголовное производство.
Житель Одесской области повесил над своим домом коммунистический флаг
Полиция Одесской области

Первого мая житель одного из сел Одесской области вывесил над крышей собственного дома красный флаг с коммунистической символикой. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“52-летний мужчина объяснил, что таким образом пытался отметить Международный день труда. Полицейские изъяли флаг, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 УКУ.

За подобное нарушение 52-летнему мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее под Одессой мужчина получил год условно за советский флаг. Обвиняемый заключил соглашение с прокуратурой о признании вины.

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Теги: Украина, советская символика, коммунистическая символика
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Комментариев (5)
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WTF2wtf    03.05.2020, 19:45
Оценка:  0
WTF2wtf
В захваченном Крыму оккупанты за вывешенный над своим домом украинский флаг арестовали Владимира Балуха,
потом тупо навесили ему срок по надуманному обвинению в "терроризме" ...
СтальнаяКрыса    03.05.2020, 18:48
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Гарно було б як би його хату з флагом підпалили.
СтальнаяКрыса    03.05.2020, 18:49
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Комуняку на гіляку!
Cudzoziemiec    03.05.2020, 17:49
Оценка:  +1
Cudzoziemiec
та хоть флаг ЛГБТ...что с дебила взять*)))
kapablankas    03.05.2020, 18:26
Оценка:  -8
kapablankas
но но

на партнеров руку поднял
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