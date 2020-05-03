Житель Одесской области повесил над своим домом коммунистический флаг
Первого мая житель одного из сел Одесской области вывесил над крышей собственного дома красный флаг с коммунистической символикой. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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“52-летний мужчина объяснил, что таким образом пытался отметить Международный день труда. Полицейские изъяли флаг, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 УКУ.
За подобное нарушение 52-летнему мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее под Одессой мужчина получил год условно за советский флаг. Обвиняемый заключил соглашение с прокуратурой о признании вины.
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