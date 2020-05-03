Житель Одесской области повесил над своим домом коммунистический флаг

Против жителя Раздельнянского района открыто уголовное производство.

Первого мая житель одного из сел Одесской области вывесил над крышей собственного дома красный флаг с коммунистической символикой. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“52-летний мужчина объяснил, что таким образом пытался отметить Международный день труда. Полицейские изъяли флаг, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 УКУ.

За подобное нарушение 52-летнему мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее под Одессой мужчина получил год условно за советский флаг. Обвиняемый заключил соглашение с прокуратурой о признании вины.

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