В карантин в Украине ликвидировали 40% общепитов
Часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.
С начала пандемии коронавируса, из 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания, 12 тысяч были ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности, сообщил в интервью Интерфакс-Украина народный депутат от фракции партии Слуга народа Никита Потураев.
"Согласно данным по HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе/кейтеринг) до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тыяч из этих 30 – ликвидированы. Не в смысле "закрылись на карантин", а в смысле "ликвидировались как предприятия", - заявил Потураев.
По словам Потураева, часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина, "но мы не знаем сколько, и это проблема".
Напомним, что 2 мая в Киеве рестораторы устроили акцию протеста под стенами Офиса президента с требованием разрешить открытие летних террас кафе и ресторанов во время карантина.
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