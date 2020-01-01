В карантин в Украине ликвидировали 40% общепитов

Часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

С начала пандемии коронавируса, из 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания, 12 тысяч были ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности, сообщил в интервью Интерфакс-Украина народный депутат от фракции партии Слуга народа Никита Потураев.

"Согласно данным по HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе/кейтеринг) до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тыяч из этих 30 – ликвидированы. Не в смысле "закрылись на карантин", а в смысле "ликвидировались как предприятия", - заявил Потураев.

По словам Потураева, часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина, "но мы не знаем сколько, и это проблема".