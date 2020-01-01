За мэра Черкасс заступились во Львове и Франковске

В уголовном деле против Анатолия Бондаренко увидели наступление на местное самоуправление.

Мэр Львова Андрей Садовый и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выразили поддержку своему коллеге — мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, в отношении которого из-за решения об ослаблении карантина возбудили уголовное дело.

Садовый призвал "прекратить любые преследования мэра Черкасс", потому что таким образом он выражал мнение общества. Мэр Львова считает, что правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в принятии решений в отношении карантинных ограничений. Такое предложение он направил в Кабмин на прошлой неделе.

В свою очередь, Марцинкив заявил, что, открывая дела на мэров, в стране хотят "уничтожить местное самоуправление".

"Забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко. Карантин один для всех, а не для избранных", — подчеркнул Марцинкив.

Напомним, что городской совет Черкасс с 1 мая ослабил карантин. Решение приняли в связи с многочисленными обращениями предпринимателей, которые терпят убытки. Откроются парки и летние площадки ресторанов, салоны красоты, мастерские. Позже в отношении мэра города возбудили уголовное дело