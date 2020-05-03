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Нардеп Тищенко готов заплатить штраф за свой ресторан

Комментариев: 1
Журналисты зафиксировали, как ресторан Тищенко посещают известные в политических кругах люди во время карантина, когда все заведения общественного питания должны быть закрыты.
Тищенко готов отвечать за свой ресторан
Тищенко готов отвечать за свой ресторан
Facebook Тищенко
 
Народный депутат от фракции партии Слуга народа Николай Тищенко заявил, что ресторан Велюр готов заплатить штраф, если он нарушил закон.
 
"Хочу вам официально заявить, Велюр готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую", — заявил нардеп.
 
 
Также Тищенко обещает до конца карантина собственноручно готовить обеды для киевских врачей.
 
 
Напомним, что журналисты проекта Bihus.info сообщили, что во время карантина ресторан Велюр Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди. В частности, нардепы Антон Яценко, Александр Кабанов, и другие.
 
Полиция Киева проверила ресторан Велюр после сообщения СМИ о том, что заведение работает, нарушая карантин. Посетителей в нем не застали. Тищенко заверил, что заведение не работает для посетителей, но там проходят "личные встречи". 
 
Тищенко — основатель сети ресторанов Наша карта, в которую входит Велюр.
 
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Теги: ресторан, карантин, кафе, Тищенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ANDREICH    03.05.2020, 20:20
Оценка:  0
ANDREICH
який штраф, забрать ліцензію за порушення, або власника за грати на рік
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