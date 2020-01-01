В Запорожье вспышка коронавируса в еще одном общежитии
В общежитии в Заводском районе подтвердили заражение коронавирусом в одной из жительниц, больная проживает на четвертом этаже, поэтому на коронавирус проверят всех 45 жителей этажа.
В Запорожье в воскресенье, 3 мая, зафиксировали вспышку коронавируса в еще одном общежитии, сообщает Telegram-канал COVID-19. Запорожье.
По данным городского совета, в общежитии в Заводском районе подтвердили заражение коронавирусом у одной из жительниц. Больная проживает на четвертом этаже, поэтому на коронавирус проверят всех 45 жителей этажа, а также всех контактных лиц.
Возле общежития был установлен пост полиции. Передвижение жителей четвертого этажа общежития было ограничено, они находятся на самоизоляции.
В областном лабораторном центре рассказали, что результаты тестирования жильцов этажа будут известны уже в понедельник.
Напомним, ранее сообщалось, что в Александровском районе Запорожья вспышка коронавируса произошла в одном из общежитий. Заражение коронавирусом подтвердили у 15 жильцов. Всего в общежитии проживает около 200 человек, всех их проверяли на коронавирус.
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