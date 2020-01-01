В Запорожье вспышка коронавируса в еще одном общежитии

В общежитии в Заводском районе подтвердили заражение коронавирусом в одной из жительниц, больная проживает на четвертом этаже, поэтому на коронавирус проверят всех 45 жителей этажа.

Общежития наиболее уязвимы к вирусу

В Запорожье в воскресенье, 3 мая, зафиксировали вспышку коронавируса в еще одном общежитии, сообщает Telegram-канал COVID-19. Запорожье.

По данным городского совета, в общежитии в Заводском районе подтвердили заражение коронавирусом у одной из жительниц. Больная проживает на четвертом этаже, поэтому на коронавирус проверят всех 45 жителей этажа, а также всех контактных лиц.