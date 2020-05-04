На улицах города Черкассы появилась военная техника

Военная техника в областном центре появилась вечером после того, как советник мэра попросил граждан поддержать городского главу.

В городе Черкассы на улицах появилась военная техника и нацгвардейцы. Об этом, в воскресенье, 3 мая, на своей странице в Facebook сообщил советник городского главы города Станислав Коломиец.

Появление техники советник мэра связывает со скандалом вокруг городского главы Анатолия Бондаренко, которого якобы должны были в понедельник вызвать на допрос из-за его решения ослабить карантин в городе.

“Я опубликовал призыв к людям, чтоб те пришли под Главное управление Нацполиции в Черкасской области, где должен был состояться допрос Анатолия Бондаренко и выразили ему свою поддержку. Но допрос отменили, а на улицах появилась техника”, - написал Коломиец.

В то же время, Коломиец выложил в сеть свой разговор с одним из водителей грузовика.

“Один из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что "патрулируют". Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев и КрАЗами мой район не патрулируют!", - написал Коломиец.

Ранее стало известно, полиция Черкасс открыла уголовное дело из-за решения местных властей ослабить карантинные ограничения.

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