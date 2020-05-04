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На улицах города Черкассы появилась военная техника

Комментариев: 5
Военная техника в областном центре появилась вечером после того, как советник мэра попросил граждан поддержать городского главу.
На улицах города Черкассы заметили военную технику
На улицах города Черкассы заметили военную технику
Скриншот с видео

В городе Черкассы на улицах появилась военная техника и нацгвардейцы. Об этом, в воскресенье, 3 мая, на своей странице в Facebook сообщил советник городского главы города Станислав Коломиец.

Появление техники советник мэра связывает со скандалом вокруг городского главы Анатолия Бондаренко, которого якобы должны были в понедельник вызвать на допрос из-за его решения ослабить карантин в городе.

“Я опубликовал призыв к людям, чтоб те пришли под Главное управление Нацполиции в Черкасской области, где должен был состояться допрос Анатолия Бондаренко и выразили ему свою поддержку. Но допрос отменили, а на улицах появилась техника”, - написал Коломиец.  

В то же время, Коломиец выложил в сеть свой разговор с одним из водителей грузовика.

“Один из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что "патрулируют". Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев и КрАЗами мой район не патрулируют!", - написал Коломиец.

Ранее стало известно, полиция Черкасс открыла уголовное дело из-за решения местных властей ослабить карантинные ограничения. 

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Теги: скандал, карантин, Черкассы, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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nytxcdeer    04.05.2020, 02:20
Оценка:  -22
nytxcdeer
Бунт на тонущем корабле всегда доставляет!)))))
za4arovanaj    04.05.2020, 00:41
Оценка:  +2
za4arovanaj
А зачем было нарушать Постановление КМУ о карантине до 11 мая.
Что самые умные???
К чему этот пиар ценой здоровья людей?
Глупец!!!
СливнойБачок    04.05.2020, 00:41
Оценка:  -4
СливнойБачок
Зебилский хочет повторить судьбу Чеушеску в Румынии.
СливнойБачок    04.05.2020, 00:39
Оценка:  -4
СливнойБачок
Менталитет Зебила : в Кацапских окупантов " Не Стрелять " , но Украинских граждан хочет давить грузовиками.
Против Путла ЗЕлупа бы никогда не выставил грузовики.
za4arovanaj    04.05.2020, 01:26
Оценка:  0
za4arovanaj
Меров которые не исполняют законы страны может и надо.
А лутше уголовная ответственность и убрать с должности...
Глупое снятие карантина может повлечь волну заболеваний.
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