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Черкасская ОГА заявляет, что на улицах города нет дополнительной техники

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Сотрудники Национальной гвардии вместе с полицейскими ежедневно патрулируют областной центр в установленное время.
В городе нет дополнительной военной техники
В городе нет дополнительной военной техники
Скриншот с видео

На улицах города Черкассы нет дополнительных сил Нацгвардии. Об этом, в воскресенье, 3 мая, сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

Отмечается, что такую информацию подтвердил руководитель ГУ Национальной полиции в Черкасской области Виталий Куратченко.

"Каждый день, в том числе и воскресенье, Нацгвардия совместно с полицейскими привлекаются с 16.00 до 22.00 на меры публичной безопасности. Еженедельно руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет. На видео, которое распространяется в сети, одно авто", - говорится в сообщении.

Вечером, в воскресенье, 3 мая советник мэра Черкасс Станислав Коломиец сообщил, что в городе на фоне скандала вокруг ослабления карантина появилась дополнительная военная техника.

Ранее стало известно, полиция Черкасс открыла уголовное дело из-за решения местных властей ослабить карантинные ограничения. 

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Теги: полиция, карантин, Черкассы, Черкасская область, Коронавирус, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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