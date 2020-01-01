Черкасская ОГА заявляет, что на улицах города нет дополнительной техники
На улицах города Черкассы нет дополнительных сил Нацгвардии. Об этом, в воскресенье, 3 мая, сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.
Отмечается, что такую информацию подтвердил руководитель ГУ Национальной полиции в Черкасской области Виталий Куратченко.
"Каждый день, в том числе и воскресенье, Нацгвардия совместно с полицейскими привлекаются с 16.00 до 22.00 на меры публичной безопасности. Еженедельно руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет. На видео, которое распространяется в сети, одно авто", - говорится в сообщении.
Вечером, в воскресенье, 3 мая советник мэра Черкасс Станислав Коломиец сообщил, что в городе на фоне скандала вокруг ослабления карантина появилась дополнительная военная техника.
Ранее стало известно, полиция Черкасс открыла уголовное дело из-за решения местных властей ослабить карантинные ограничения.
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