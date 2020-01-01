Итоги 3 мая: Пари о Крыме и происхождение коронавируса

Крым вернется в состав Украины еще при жизни экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера; Американская разведка получила доказательства о лабораторном происхождении коронавируса. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Посол Украины в Германии предложил пари о Крыме

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру о том, что оккупированный Крым вернется в состав Украины. Накануне Шредер заявил о том, что “ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым“.

Covid-19 распространился из лаборатории

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане.

За мэра Черкасс заступились во Львове и Франковске

Мэр Львова Андрей Садовый и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выразили поддержку своему коллеге - мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, в отношении которого из-за решения об ослаблении карантина возбудили уголовное дело. Главы городов в уголовном деле против Бондаренко увидели наступление на местное самоуправление.

В центре Киева предприниматели потребовали ослабить карантин

В Киеве представители малого и среднего бизнеса организовали акции протеста на Майдане и под зданием Офиса президента с требованием к властям ослабить карантин и позволить им зарабатывать.

В Украине почти 12 тысяч случаев COVID-19

Всего в Украине зафиксировали 11 913 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. За минувшие сутки выявили 502 новых случая заражения. Также за сутки скончались девять человек. При этом выздоровели 49 пациентов.

Дизтопливо подешевело

Средняя цена на дизельное топливо в мелкооптовом сегменте упала на 23% – с 16,40 до 12,70 грн/л. Это самое большое месячное снижение мелкооптовых цен на дизтопливо с ноября 2018 года.

Более пяти тысяч жертв коронавируса

За последние сутки в мире зарегистрировали 83 257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Скончались 5 215 человек. Больше всего летальных случаев зафиксировали в США – 1691 жертва. В Великобритании скончался 621 человек, в Италии – 474, в Бразилии – 340, в Эквадоре – 308, в Испании – 276, в Канаде – 175, во Франции – 166, в Мексике – 113, в Индии – 100 жертв.

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