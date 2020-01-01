Новости Донбасса 4 мая: Ранены четверо украинских военных

Сепаратисты 11 раз обстреливали позиции Объединенных сил.

В течение прошедших суток, 3 мая, боевики 11 раз нарушили режим “тишины“. Ранен один украинский защитник, трое получили боевые травмирования. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Как сообщается, обстрелы велись из запрещенных “Минском“ минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, обстреливали позиции ООС возле Широкиного, Богдановка, Авдеевка, Камянки, Пищевика, Старогнатовки.

Кроме того, из минометов вели огонь по защитникам Орехово, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окрестности Крымского.

По данным разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и по меньшей мере одного ранили.

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С начала этих суток боевики обстреляли украинских защитников из 120 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов в районе Крымского. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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