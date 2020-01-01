Новости Донбасса 4 мая: Ранены четверо украинских военных
В течение прошедших суток, 3 мая, боевики 11 раз нарушили режим “тишины“. Ранен один украинский защитник, трое получили боевые травмирования. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Читай также: Сепаратисты применили дрон против ВСУ, ранен боец
Как сообщается, обстрелы велись из запрещенных “Минском“ минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, обстреливали позиции ООС возле Широкиного, Богдановка, Авдеевка, Камянки, Пищевика, Старогнатовки.
Кроме того, из минометов вели огонь по защитникам Орехово, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окрестности Крымского.
По данным разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и по меньшей мере одного ранили.
Читай также: На Донбассе при обстреле пострадали трое военных
С начала этих суток боевики обстреляли украинских защитников из 120 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов в районе Крымского. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.