Міжнародна компанія Unilever Україна надала продукцію для потреб медиків, лікарень та населення на суму в 1 млн грн

Міжнародна компанія Unilever Україна надала продукцію для потреб медиків, лікарень та населення на суму в 1 млн грн

З кінця березня 2020 року компанія «Юнілівер Україна» почала адресно відправляти допомогу українським медикам, що лікують людей, хворих на COVID-19, та людям, які потребують особливої допомоги під час карантину.

Серед переданих продуктів: дезінфікуючі засоби Domestos, крем-мило Dove, крем для рук «Бархатные ручки» та чайні набори Lipton.

За попередніми підрахунками компанія передала продукцію на загальну суму в 1 млн грн.

Дезінфікуючі засоби, засоби гігієни та чайні набори отримали опорні лікарні всіх областей України. Координація постачання узгоджувалась із Обласними державними адміністраціями.

Також за допомогою глобальних та локальних громадських організацій, як БФ «Карітас-Україна» та Агентство ООН у справах біженців в Україні, надано допомогу найбільш незахищеним категоріям населення та людям з особливими потребами, яким необхідна допомога в умовах карантину.