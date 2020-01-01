В Житомирской области трое человек повторно инфицировались COVID-19

Всего в регионе 430 больных.

В Житомирской трое человек повторно инфицировались коронавирусом после выздоровления. Им провели тестирование, которое показало повторное инфицирование.

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Об этом сообщает глава облгосадминистрации Виталий Бунечко в Facebook.

Всего по состоянию на утро 4 мая в Житомирской области 430 зараженных коронавирусом.

По результатам лабораторного исследования 154 проб, по состоянию на 21:30, количество больных COVID-19 выросло на семь человек. Кроме того, три повторные пробы у жителей Житомира показали наличие болезни в организме, - сообщил Бунечко.

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Напомним, в Тернополе прошли похороны туристического сезона 2020. Из-за коронавируса и от тяжелых потрясений этот сезон умер, так и не начавшись, говорят активисты.

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