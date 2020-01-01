В Запорожье в детском доме-интернате зафиксировали вспышку COVID-19

В интернате проживают 120 детей.

Вспышку коронавирусной инфекции выявили в “Запорожском детском доме-интернате“ Запорожского областного совета. Инфицирован 7-летний ребенок. Об этом сообщили в Запорожском штабе по борьбе с коронавирусом у себя в Telegram.

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“На данный момент еще у 5 детей имеются симптомы заболевания. Всего в заведении сейчас находятся 120 воспитанников. Все дети и работники интерната проходят тестирование на коронавирус“, - сообщают в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области выявлен очаг COVID-19. Всего в области коронавирусом инфицировано 427 человек.

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