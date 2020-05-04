"Брат главы ОП ходит на допросы, ведутся обыски" - "Слуга" Янченко

В "Слуге Народа" прокомментировали ход расследования "пленок Ермака".

Замглавы парламентского комитета по антикоррупционным вопросам, нардеп фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что расследование возможного коррупционного преступления брата главы Офиса Президента "ведется полным ходом". Об этом она рассказала в интервью изданию Цензор.Нет.

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"Что удалось выяснить? Во-первых, претензии не столько к главе Офиса президента, как к его брату. Во-вторых, ни одного человека, который фигурировал на пленках, обнародованных Леросом, не назначено в должности. Поэтому на первый взгляд это больше похоже на историю о родственнике, который много хвастается, чем на коррупцию чиновника", - сказала надреп.



По словам Янченко, в отношении Дениса Ермака активно ведутся следственные действия.



"У нашей команды есть принцип, который заключается в том, что неприкасаемых нет. Поэтому расследование ведется полным ходом, брат Андрея Ермака ходит на допросы, а у него дома проводятся обыски. Если будет доказано, что были злоупотребления, причастные лица должны быть привлечены к ответственности", - заявила она.



Напомним, ВР создала спецкомиссию для расследования коррупции чиновников.

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