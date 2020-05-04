"Брат главы ОП ходит на допросы, ведутся обыски" - "Слуга" Янченко
Замглавы парламентского комитета по антикоррупционным вопросам, нардеп фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что расследование возможного коррупционного преступления брата главы Офиса Президента "ведется полным ходом". Об этом она рассказала в интервью изданию Цензор.Нет.
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"Что удалось выяснить? Во-первых, претензии не столько к главе Офиса президента, как к его брату. Во-вторых, ни одного человека, который фигурировал на пленках, обнародованных Леросом, не назначено в должности. Поэтому на первый взгляд это больше похоже на историю о родственнике, который много хвастается, чем на коррупцию чиновника", - сказала надреп.
По словам Янченко, в отношении Дениса Ермака активно ведутся следственные действия.
"У нашей команды есть принцип, который заключается в том, что неприкасаемых нет. Поэтому расследование ведется полным ходом, брат Андрея Ермака ходит на допросы, а у него дома проводятся обыски. Если будет доказано, что были злоупотребления, причастные лица должны быть привлечены к ответственности", - заявила она.
Напомним, ВР создала спецкомиссию для расследования коррупции чиновников.
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