В Сеть "слили" видео закрытого совещания руководства полиции Харькова

Полицейские обсуждали план по количеству дел, которые "надо закрыть".

В Сети была обнародована видеозапись рабочего совещания руководства полиции Харькова во время еженедельной видеоконференции. В связи с этим правоохранители проводят служебное расследование и устанавливают источники “слива“, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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Речь на видео идет о раскрытиях уголовных преступлений в регионе по состоянию на апрель 2020 года. В ходе опубликованного разговора руководитель Слободского территориального подразделения спорит с замначальником полиции области о “завышенном плане“ по количеству дел, которые “надо закрыть“.



“План завышен, я вам еще раз говорю. Нельзя из месяца в месяц на критическом уровне работать“, - сказал мужчина, похожий на руководителя райотделения Сергея Торопова.

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В полиции начали служебную проверку и устанавливают виновных в публикации рабочего разговора правоохранителей.



“Работа следственных подразделений полиции по расследованию уголовных производств четко регулируется законами Украины, приказами и инструкциями МВД и Нацполиции... В своевременном и качественном проведении досудебного расследования заинтересованы, в первую очередь, пострадавшие. Потому что немотивированное затягивание следствия является нарушением прав и свобод граждан“, - прокомментировали ситуации в полиции.





Напомним, полиция расследует избиение журналиста на журналиста в Харькове.

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