Карантин в Украине продлили до 22 мая, но смягчили ограничения

Правительство обещает отслеживать ситуацию и корректировать ограничения с учетом заболеваемости.

Карантин, направленный на сдерживание эпидемии коронавируса, продлевается до 22 мая, однако с 11 мая ряд ограничений будет смягчен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабинета министров в понедельник, 4 мая.

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“Важно правильно завершать процесс карантина. Сейчас видим, что ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Поэтому для нас смягчение карантина так же не означает его снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будут происходить колебания кривой заболеваемости у нас“, - сказал глава правительства.

Хотя режим карантина в целом продлевается, некоторые ограничения, предусмотренные в нем, всё-таки будут смягчены. Так, с 11 мая в стране откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки отдельных кафе и ресторанов.

Напомним, сегодня правительство решило собраться на внеочередное заседание. Главная тема обсуждения – вопрос смягчения карантинных ограничений.

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