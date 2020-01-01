Рейтинг Зеленского продолжает падать: появились свежие данные
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать. Сегодня за него готовы проголосовать 42,6% избирателей.
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Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
После Зеленского в рейтинге симпатий украинцев стоят Петр Порошенко и Юрий Бойко.
В целом, если бы выборы состоялись в конце апреля, их результаты выглядели бы так:
- Владимир Зеленский - 42,6%;
- Петр Порошенко - 14,9%;
- Юрий Бойко - 12,2%;
- Юлия Тимошенко - 9,7%;
- Игорь Смешко - 6,4%;
- Анатолий Гриценко - 4,3%;
- Олег Ляшко - 3,5%;
- Святослав Вакарчук - 1,8%.
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Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.
Напомним, украинцы рассказали, сколько еще готовы терпеть карантин. Соблюдать карантинные ограничения и сидеть дома больше соглашаются люди старшего поколения.
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