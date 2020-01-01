Рейтинг Зеленского продолжает падать: появились свежие данные

За президента сегодня готовы проголосовать 42,6% избирателей.

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать. Сегодня за него готовы проголосовать 42,6% избирателей.

Читай также: Финальный аккорд: Опубликован закон о рынке земли

Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

После Зеленского в рейтинге симпатий украинцев стоят Петр Порошенко и Юрий Бойко.

В целом, если бы выборы состоялись в конце апреля, их результаты выглядели бы так:

Владимир Зеленский - 42,6%;

Петр Порошенко - 14,9%;

Юрий Бойко - 12,2%;

Юлия Тимошенко - 9,7%;

Игорь Смешко - 6,4%;

Анатолий Гриценко - 4,3%;

Олег Ляшко - 3,5%;

Святослав Вакарчук - 1,8%.

Читай также: Украинцы стали хуже соблюдать карантин, - соцопрос

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.

Напомним, украинцы рассказали, сколько еще готовы терпеть карантин. Соблюдать карантинные ограничения и сидеть дома больше соглашаются люди старшего поколения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.