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Рейтинг Зеленского продолжает падать: появились свежие данные

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За президента сегодня готовы проголосовать 42,6% избирателей.
Рейтинг Зеленского упал
Рейтинг Зеленского упал
ЕPA/UPG

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать. Сегодня за него готовы проголосовать 42,6% избирателей.

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Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

После Зеленского в рейтинге симпатий украинцев стоят Петр Порошенко и Юрий Бойко.

В целом, если бы выборы состоялись в конце апреля, их результаты выглядели бы так:

  • Владимир Зеленский - 42,6%;
  • Петр Порошенко - 14,9%;
  • Юрий Бойко - 12,2%;
  • Юлия Тимошенко - 9,7%;
  • Игорь Смешко - 6,4%;
  • Анатолий Гриценко - 4,3%;
  • Олег Ляшко - 3,5%;
  • Святослав Вакарчук - 1,8%.

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Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.

Напомним, украинцы рассказали, сколько еще готовы терпеть карантин. Соблюдать карантинные ограничения и сидеть дома больше соглашаются люди старшего поколения.

 

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Теги: Зеленский, Бойко, выборы, рейтинг
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