Украина идет по оптимистическому сценарию развития эпидемии – Шмыгаль

Сейчас уровень заболеваемости коронавирусом в Украине выходит на "плато" без резкого роста.

Украина движется по оптимистическому сценарию развития коронавирусной эпидемии в стране. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина в понедельник.

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“Мы движемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине“, - отметил глава правительства.

По его словам, пик заболеваемости коронавирусом в Украине придется, как и ожидалось, на начало мая. По этой причине важно правильно снимать карантинные ограничения, чтобы не подстегнуть новый виток заболеваемости в стране.

По подсчетам, преждевременное снятие карантина означает тысячи новых больных и тысячи новых жертв. Этого допустить нельзя. Как мы и прогнозировали, у нас в начале мая происходит пик заболеваемости. Однако ситуация на сегодня контролируемая и мы приближаемся к так называемому умеренному плато, когда ситуация является ровной и не имеет резкого роста, - заявил Шмыгаль.

Напомним, сегодня состоялось внеочередное заседание Кабинета министров. На нем было принято решение продлить режим карантина до 22 мая, но смягчить ряд ограничений.

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