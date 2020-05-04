Минздрав: Смягчение карантина – рискованное решение

Профильное министерство не вполне довольно решением Кабмина снять часть карантинных ограничений.

Министерство здравоохранения считает рискованным решение Кабинета Министров о смягчении карантина. Об этом на заседании правительства в понедельник сказал министр Максим Степанов.

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По его словам, Украина сейчас находится на плато эпидемии, и признаков схождения с него пока что нет.

“За время карантина нам удалось не свалиться в пик заболеваемости, не нагрузить нашу медицинскую систему до уровня, при котором мы бы не смогли оказывать медицинскую помощь людям, которые в ней нуждаются“, - сказал министр.

Степанов указал на то, что в течение 17 дней подряд в Украине регистрируется 400-600 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.

При этом мы увеличиваем количество тестирований. Пока что мы не видим снижения заболеваемости... По нашему убеждению, смягчения, которые мы делаем, мы делаем в достаточно рискованном виде, - сказал он.

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В связи с этим Министерство здравоохранения предлагает четко прописать санитарные нормы (дистанция между посетителями, дезинфекционные средства и пр.), которые должны соблюдаться в работающих заведениях, и жестко их контролировать.

Он добавил, что Минздрав намерен следить за ситуацией, и если будет негативная тенденция, карантин будут ужесточать.

Запись заседания Кабмина, на котором решили ослабить карантин:

Напомним, постановлением правительства карантин в Украине продлен до 22 мая, но с 11 мая вводятся некоторые смягчения. В частности будут открыты парки и зоны отдыха, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, а также непродовольственные магазины и бытовые сервисы, стоматологи.

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