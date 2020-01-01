Погода в Украине на 5 мая: Дожди, местами с грозами

На всей территории страны сохранится дождливая погода.

Погода во вторник, 5 мая, в Украине останется дождливой. Осадки ожидаются на всей территории страны, местами с грозами, возможно с градом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +14 до +18 градусов тепла, ночью от +5 до +10;

На севере Украины температура днем +16… +18, ночью +9… +11;

В центральных областях температура днем +16… +19, ночью от +8 до +12;

На востоке страны днем от +17 до +22, ночью от +10 до +12;

На юге Украины днем от +18до +21 градусов, ночью от +10 до +12;

В Крыму днем +17… +19, ночью +10… +12;

В Киеве днем +17… +19, ночью +10… +12.

Погода в Украине 5 мая meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко во вторник, 5 мая, температура воздуха будет комфортной, днем ​​в большинстве областей Украины ожидается +17… +22 градуса, на Западе свежее, +12… +17 градусов. Особенно холодно в ближайшее время будет в западных областях в ночные часы, в пределах +3… +7 градусов, в горах до заморозков. Кстати, это западное похолодание расширится на протяжении недели по всей Украине. Дожди периодические останутся на значительной территории, а в Карпатах, вследствие снижения температуры воздуха до заморозков, возможен снег.

5-го мая дожди с грозами снова склонятся над Украиной. Во время гроз возможен град и шквалистое усиление ветра. Однако завтра вероятность гроз значительно уменьшится, если вообще не исчезнет, ​​в западной части Украины. Там осиротевшие без гроз дожди еще местами ожидаются, а вот полоса Ровенская-Хмельницкая-Винниччина передохнет от грома и молнии. Однако значительная часть центральных областей Украины, большинство севера, южная часть и восточные области 5-го мая будут греметь. Здесь ожидаются просто хрестоматийные майские дожди, при грозах - осторожно - возможен град и шквалы, - пишет Диденко.

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