Зеленский снова обратился к украинцам: Речь о медреформе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что статистика заболеваний COVID-19 в Украине дает надежду на будущее. По словам главы государства, стране удалось избежать критического сценария благодаря вовремя принятым мерам и усилиям украинских врачей.
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Владимир Зеленский отметил, что к нему часто обращаются по поводу второго этапа медицинской реформы. Президент рассказал, что была создана рабочая группа, в которую вошли академики, профессора и заслуженные врачи.
Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Наша задача - сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки - подчеркнул он
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Президент заявил, что не он не может допустить увольнения 50 тыс медиков и закрытия 332 больниц. Под угрозой оказались экстренная помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы.
Я прошу главу МОЗ, председателя профильного комитета ВР и главного санитарного врача предложить пути решения этих вопросов. Нам нужно не свертывание реформы, а ее улучшение - подытожил Зеленский
Ранее Зеленский поручил правительству подготовить план выхода из карантина.