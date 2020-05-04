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Зеленский снова обратился к украинцам: Речь о медреформе

Комментариев: 4
Президент пояснил, почему Украине удалось избежать критического сценария.
По словам президента, власти не будут отменять второй этап медреформы.
По словам президента, власти не будут отменять второй этап медреформы.
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что статистика заболеваний COVID-19 в Украине дает надежду на будущее. По словам главы государства, стране удалось избежать критического сценария благодаря вовремя принятым мерам и усилиям украинских врачей. 

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Владимир Зеленский отметил, что к нему часто обращаются по поводу второго этапа медицинской реформы. Президент рассказал, что была создана рабочая группа, в которую вошли академики, профессора и заслуженные врачи.

Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Наша задача - сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки - подчеркнул он

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Президент заявил, что не он не может допустить увольнения 50 тыс медиков и закрытия 332 больниц. Под угрозой оказались экстренная помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы.

Я прошу главу МОЗ, председателя профильного комитета ВР и главного санитарного врача предложить пути решения этих вопросов. Нам нужно не свертывание реформы, а ее улучшение - подытожил Зеленский

Ранее Зеленский поручил правительству подготовить план выхода из карантина.

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Теги: Владимир Зеленский, коронавирус, карантин, медреформа
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Комментариев (4)
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CCS    04.05.2020, 18:21
Оценка:  0
CCS
Ага, краще розмазати бюджет по копійці на всіх, аніж надавати дійсно якісні послуги укоплектованими медичним центрами. Щоби знову стояли на столах лікарів склінки з надписами: "Благодійний внесок", щоби знову хірург брав конверт зі словами: "Ви мою зарплатню бачили?". Але академік Тадуров все знає!
SINOBI-LIFE    04.05.2020, 18:08
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Клоун задолбал своими видосиками,поц делом займись!!!
za4arovanaj    04.05.2020, 18:06
Оценка:  +1
za4arovanaj
разберись сначала в вопросе а потом вещай на всю страну!
xapi3mat    04.05.2020, 17:32
Оценка:  0
xapi3mat
бцж
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