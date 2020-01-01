Арахамия опроверг раскол в "Слуге народа"

По словам Давида Арахамии, "людям нравится хлестать Слугу Народа".

Глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия считает, что несмотря на некоторые случаи нарушение внутрипартийной дисциплины, раскола в "СН" нет. О конфликтах внутри фракции он рассказал в интервью изданию Новое Время.

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"У нас действительно бывают скандалы, но они так видны потому, что никто не обращает внимания на оппозицию, она как бы не существует и никому не интересна. И вообще, разве у нас скандалы? Вот раньше какие были скандалы! Когда депутат из партии власти отжал литиевое месторождение стоимостью $2 млрд! Видели такие скандалы у Слуги народа? У нас кто-то кому-то написал что-то, кому-то прочитал, что-то буркнул. То есть у нас скандалы, высосанные из пальца. Но они очень популярны," - рассказал нардеп.



По его словам, часть людей "хлестают Слугу Народа" из-за того, что они поддержали другие политические силы, и им "теперь приятно почувствовать себя в ситуации собственной правоты". С другой стороны партию критикуют свои избиратели, у которых "оказались завышенные ожидания"

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"Слуга народа — большая партия, это как бы слепок украинского общества. Кто-то хотел видеть там ученых, кто-то конституционалистов, а кто-то — борцов за правду. Но мы все разные люди с разным бэкграундом. Нас даже вопрос о языке может всех рассорить, люди и подраться могут, хотя, конечно, не дерутся. А извне все думают: это же Слуга народа, у них должна быть единая позиция. А ее мы как раз и приходим в парламент выработать. Однако с учетом того, что собрана партия из разных слоев общества и разных регионов, это дается трудно. Даже наше правило "70 на 30" (если 70% фракции поддержали законопроект, то и все остальные должны проголосовать за), его все труднее и труднее соблюдать", - отметил он.



Отвечая на вопрос о причинах недостачи голосов за некоторые президентские законопроекты, Арахамия заявил, что поводом для этого стал карантин.



"Это в последнее время проявляется в связи с тем, что карантин. У нас в зале обычно 245 человек. А из-за карантина всего 205−210 человек. Конечно, нужно обращаться в этом случае за поддержкой к другим партиям, потому что элементарно у нас нехватка. И наша посещаемость, кстати, в процентном соотношении никак не больше и не меньше, чем посещаемость других фракций", - сказал глава фракции.

Напомним, ранее Арахамия объяснил, почему не следует ждать отставки Шмыгаля.

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