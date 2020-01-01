На Южно-Украинской АЭС выявили вспышку коронавируса

COVID-19 диагностировали у 12 сотрудников, половина из них госпитализирована, специалисты устанавливают контактных лиц.

Медики выявили коронавирус у 12 сотрудников Южно-Украинской атомной электростанции, расположенной в Николаевской области, Еще у одного работника подозревают наличие заболевания. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщает пресс-служба станции.

"В инфекционном отделении города Южноукраинска находятся пять работников предприятия - четверо больных в состоянии средней тяжести, один - с подозрением (по клиническим проявлениям). В Николаевской областной инфекционной больнице находится один работник (3 мая в связи с ухудшением состояния переведен из городского инфекционного отделения). Амбулаторно лечатся семь человек. Контактные лица установлены и обследуются методом ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на предприятии усилены все противоэпидемические меры для нераспространения заболеваемости среди персонала.

"С конца марта персонал ОП ЮУАЭС обязан придерживаться масочного режима, ежедневно измерять температуру, а в случае проявления симптомов ОРВИ – оставаться дома", - говорится в сообщении. Также отмечается, что часть работников переведены на дистанционную форму работы, особенно те, кто проживает за пределами Южноукраинска.

Ранее сообщалось, что в Сумах у продавщицы супермаркета нашли коронавирус, магазин закрыли.

Также вспышку COVID-19 выявили в таборе ромов в Одесской области. Коронавирус обнаружили у 11 человек, из которых пятеро - дети.

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