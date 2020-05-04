Это уже второй подобный случай за полгода. Несколько месяцев назад в Одессе на мель выбросило танкер Delfi.

В Одесской области шторм выбросил на мель корабль и буровую платформу

В Одесской области шторм выбросил на мель корабль и буровую платформу

В Татарбунарском районе Одесской области к берегам рекреационной зоны на Лебедевской косе штормом прибило морское судно вместе с буровой платформой, которую оно транспортировало. Как уточнил заместитель директора национального природного парка “Тузловские лиманы“ Иван Русев, бушевавшее море выбросило на мель буровую платформу и судно “Гидрограф“, пишет издание “Факты“.

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“Выбросило в тот момент, когда они передвигались в сторону Дуная. Скинуло их в акваторию Черного моря на 29-м километре песчаной пересыпи в национальном парке. Это недалеко от маяка „Шаганы“. Загрязнений горюче-смазочными материалами нет“, — отметил ученый.

Как сообщается, “мини-караван“ держал путь из Черноморска к Дунаю для проведения обследований дна в районе канала Дунай — Черное море. Но шторм застал его на середине пути следования, поэтому экипаж оперативно принял решение переждать стихию на мели.

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Происшествие получило большой резонанс, поскольку произошло оно возле курорта Рассейка, где располагаются более полусотни баз отдыха и густонаселенный частный сектор. На место “кораблерушения“ прибыли неравнодушные местные жители. Волонтеры обеспечили членов экипажа всем необходимым: доставили продукты питания, питьевую воду, а также электрогенератор и бензин.

Как сообщили на предприятии “ЧерноморНИИпроект“ (Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта), которому принадлежат эти плавсредства, судам подобного типа нередко приходится подходить вплотную к берегу, проводить бурение в прибрежной зоне для установления малых причалов.

В данном же случае команда была вынуждена отвести судно на отмель, чтобы избежать прямого „столкновения“ с большими штормовыми волнами и не опрокинуться в открытом море. Мы не имеем права рисковать людьми и дорогостоящим оборудованием, которое находится на борту исследовательских судов, — прокомментировали в НИИ.

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Предпринятые затем попытки самостоятельно сняться с мели оказались безрезультатны, на место происшествия прибыли специалисты. Судно пытались отбуксировать, однако вытащить удалось только буровую платформу, она остается на плаву в нормальном транспортируемом состоянии.

Проведшие обследование подводной обстановки водолазы пришли к выводу, что снять “Гидрограф“ с мели будет непросто: киль серьезно увяз в песке. Аварийно-спасательная операция продолжается.

Напомним, в конце ноября прошлого года в Одессе штормом на мель выбросило танкер “Delfi“. Несмотря на неоднократные заявления о том, что судно скоро уберут с пляжа, оно до сих пор является своеобразной достопримечательностью города.

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