Минздрав дал рекомендации по работе с 11 мая

В ближайшие два дня представители бизнеса и общественности могут вносить предложения по работе в условиях карантина.

Минздрав обнародовал проекты рекомендаций относительно работы различных заведений в условиях карантина, которым разрешили работать с 11 мая.

Ранее сегодня правительство приняло решение продлить карантин до 22 мая, но смягчить ряд ограничительных мер.

Распоряжением главного санврача Виктора Ляшко обнародованы проекты рекомендаций рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, парикмахерских, объектов бытового обслуживания населения, оказания услуг нотариусами, адвокатами, аудиторами с 11 мая.

Общим требованием является проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня, использование работниками средств индивидуальной защиты и проведение дезинфекции рабочих мест.

Паркмахерским и салонам красоты министерство намерено рекомендовать:

принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями.

ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено.

будет разрешено пребывание не более 1 клиента на 10 кв. м, расстояние между местами предоставления услуг - не менее 2 м.

Объектам бытового обслуживания населения предписывается:

организовать прием клиентов таким образом, чтобы они ждали своей очереди на улице на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

не более 1 человека на 10 кв. м должно будет находится в местах торговли непродовольственными товарами.

Заведениям общественного питания будут рекомендовать:

обеспечить расстояние между посетителями на летних площадках не менее 1,5 м.

заказ надлежит принимать по телефону или через специально обустроенное окошко/входные двери.

место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.

сам заказ должен будет выдаваться исключительно в одноразовой посуде.

запрещается выдавать клиенту меню, оно должно быть размещено для ознакомления рядом с местом выдачи заказа.

Для нотариусов, адвокатов и аудиторов рекомендуется:

принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями.

ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено.

Также Минздрав предлагает обсудить требования к противоэпидемическим мерам для парков, скверов, садов, оранжерей под открытым небом, музеев под открытым небом, лесопарковых и прибережных зон, открытых спортплощадок.

Согласно проекту распоряжения, при организации противоэпидемических мер администрации указанных зон отдыха следует:

разместить на территории и при входе правила и ограничения;

оценить места потенциального скопления посетителей и разместить там дополнительную информацию о мерах профилактики;

обеспечить функционирование туалетов, наличие жидкого мыла, антисептиков при входе, а также регулярную уборку и дезинфекцию;

не допускать проведение организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и т.п.;

не допускать функционирование отдельных зон, пользование которыми на период карантина запрещено.

При этом, посетители имеют право пользоваться зонами отдыха при соблюдении мер профилактики в группах не более трех человек, а также использовать зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении правил.

Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил об опасности полного отмена карантина. В таком случае могут умереть 120 тысяч украинцев, считает президент.

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