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Госпродпотребслужба обнаружила сальмонеллу в импортной курятине

Комментариев: 2
Замороженную курятину доставили в Украину из Польши. Теперь операторы рынков обязаны изъять ее из продажи.
В Украину из Польши поставили курятину с сальмонеллой
В Украину из Польши поставили курятину с сальмонеллой
ukrafoto.com

В курятине, импортированной в Украину из Польши, обнаружили сальмонеллу. Об этом сообщает Главное управление госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Николаевской области в понедельник, 4 мая.

"В Госпродпотребслужбу поступило информационное сообщение системы RASFF от 16 апреля 2020 года №2020.1664 о выявлении Salmonella Enterica ser. Enteridis в замороженных четвертях куриных, экспортированных из Польши", - сказано в сообщении.

Теперь, согласно ст. 20 Закона Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов, операторы рынка обязаны изымать пищевые продукты, которые находятся в обращении, если установлено, что эти продукты могут вызвать вредное воздействие на здоровье человека.

Напомним, что ранее Ирак разрешил ввоз мяса птицы из Украины. Украинская Госпродпотребслужба получила письмо от главного государственного инспектора Ирака.

Также сообщалось, что Украина возобновила экспорт курятины в Европу. При этом запрет на поставки украинской курятины в ЕС из территории Винницкой области продолжает действовать.

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Теги: Польша, инфекция, курица, Импорт, сальмонелла, курятина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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naswevret    04.05.2020, 21:09
Оценка:  -23
naswevret
Евроинтеграция во всей красе!)))))
Бим_Бом    04.05.2020, 21:23
Оценка:  +1
Бим_Бом
Ты что бухало, ватное пядрило?)))
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