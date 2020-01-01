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Антикарантинные протесты, иконы и пиво: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 4 мая 2020 года.
Деми Роуз приняла ванну с цветами
Деми Роуз приняла ванну с цветами
Instagram/demirose
Cмотрите фотогалерею Антикарантинные протесты, иконы и пиво: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 4 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как полиция изъяла сотни старинных икон у банды церковных воров, а в Кривом Роге задержали сбежавшего криминального авторитета.
 
Смотрите, как рестораторы организовали "летнюю террасу" у Офиса президента, а Испания ослабила карантин, люди вышли на прогулки.
 
Протестующие в Киеве добились снятия запрета на продажу кофе, а на пивоварне в Британии бесплатно раздали пиво всем желающим
 
Даша Астафьева снялась обнаженной в одеяле, а Кэти Перри снялась в костюме из туалетной бумаги.
 
 

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Теги: Испания, протесты, фото, икона, карантин, фоторепортаж, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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