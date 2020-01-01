Антикарантинные протесты, иконы и пиво: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 4 мая 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 4 мая.
Вашему вниманию представляем кадры, как полиция изъяла сотни старинных икон у банды церковных воров, а в Кривом Роге задержали сбежавшего криминального авторитета.
Смотрите, как рестораторы организовали "летнюю террасу" у Офиса президента, а Испания ослабила карантин, люди вышли на прогулки.
Протестующие в Киеве добились снятия запрета на продажу кофе, а на пивоварне в Британии бесплатно раздали пиво всем желающим
Даша Астафьева снялась обнаженной в одеяле, а Кэти Перри снялась в костюме из туалетной бумаги.
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