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НАБУ завело дело на генпрокурора Венедиктову

Комментариев: 4
Генпрокурора подозревают в недостоверном декларировании дорогого имущества и ряда предприятий.
Генпрокурор Ирина Венедиктова
Генпрокурор Ирина Венедиктова
УП

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовное дело против генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за незадекларированного имущества. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос РБК-Украина.

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“По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований“, - говорится в сообщении.

Возбудить уголовное дело против Венедиктовой НАБУ обязал Высший антикоррупционный суд. Сделал он это по иску экс-главы одесского “Правого сектора“ Сергея Стерненко. Он утверждает, что генпрокурор не задекларировала дорогие часы и членство в ряде предприятий.

Напомним, в НАБУ анонсировали подозрения Коломойскому. Одна из статей, по которой ведется расследование - хищение госимущества в особо крупных размерах.

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Теги: НАБУ, генпрокурор, Венедиктова, коррупция
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Комментариев (4)
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MNI1957    04.05.2020, 20:17
Оценка:  -6
MNI1957
завело дело,в стойло
Orzy    04.05.2020, 20:06
Оценка:  +7
Orzy
Серёга -- красавчик! Мочи её! Сейчас русскомирцы вылезут.
kapablankas    04.05.2020, 19:29
Оценка:  -6
kapablankas
БУБУ бесполезная контора
colavova    04.05.2020, 20:17
Оценка:  +1
colavova
бе-бе-бе тоже )))
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