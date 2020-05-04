НАБУ завело дело на генпрокурора Венедиктову

Генпрокурора подозревают в недостоверном декларировании дорогого имущества и ряда предприятий.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовное дело против генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за незадекларированного имущества. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос РБК-Украина.

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“По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований“, - говорится в сообщении.

Возбудить уголовное дело против Венедиктовой НАБУ обязал Высший антикоррупционный суд. Сделал он это по иску экс-главы одесского “Правого сектора“ Сергея Стерненко. Он утверждает, что генпрокурор не задекларировала дорогие часы и членство в ряде предприятий.

Напомним, в НАБУ анонсировали подозрения Коломойскому. Одна из статей, по которой ведется расследование - хищение госимущества в особо крупных размерах.

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