В Украине 38 рынков не готовы работать с учетом карантинных ограничений

Рынки закрылись из-за неготовности соблюдать карантинные меры. Всего по состоянию на 3 мая в Украине работали 403 продуктовых рынка.

В Украине уже закрылись 38 рынков из-за неготовности работать на карантине Ольги Дорогань

С 1 по 3 мая в Украине закрылись 38 продовольственных рынков в связи с неготовностью работать с учетом карантинных мер. Об этом сообщила Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в понедельник, 4 мая.

"Из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина 37 агропродовольственных рынков самостоятельно прекратили свою деятельность, один рынок был закрыт по решению органов местной власти", - сказано в сообщении.

Также в ходе проверок специалисты Госпродпотребслужбы выдали работникам рынков 215 предписаний и составили 24 протокола о нарушениях санэпидемтребований.

По состоянию на 3 мая в Украине работали 403 агропродовольственных рынка, на которых постоянно присутствуют специалисты службы.

Напомним, что ранее Кабмин поддержал открытие рынков. Премьер-министр подчеркнул, что работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами.

Открыть нельзя закрыть. Работа рынков в карантин

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