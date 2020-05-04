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Сепаратисты "ДНР" обстреляли поселок из запрещенного оружия

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Следователи обнаружили на месте обстрела в поселке Павлополь неуправляемую ракету. Вещественное доказательство приобщено к материалам уголовного производства по статье о нарушении законов и обычаев войны.
На месте обнаружили ракету типа НУР-80
На месте обнаружили ракету типа НУР-80
facebook.com/don.gp.gov.ua

В Донецкой области СБУ расследует ракетный обстрел села Павлополь Волновахского района, где проживают мирные жители. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Во время осмотра места происшествия обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, дальностью около 2 км, находящийся на вооружении РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что найденное вещественное доказательство приобщено к материалам уголовного производства по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст.438) УК Украины.

Собранные доказательства через Офис генерального прокурора планируют передать в Офис прокурора Международного уголовного суда.

Досудебное расследование продолжается.

 

 

Сегодня утром сообщалось, что на Донбассе ранен военный. Всего в воскресенье на Донбассе сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня.

За сутки перед этим периодом боевые травмы в ООС также получили трое военных.

 

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Теги: ракеты, обстрел, сепаратисты, ДНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ANDREICH    04.05.2020, 22:00
Оценка:  0
ANDREICH
ха ха ха пісюн зелений
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