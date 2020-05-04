Сепаратисты "ДНР" обстреляли поселок из запрещенного оружия
В Донецкой области СБУ расследует ракетный обстрел села Павлополь Волновахского района, где проживают мирные жители. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
"Во время осмотра места происшествия обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, дальностью около 2 км, находящийся на вооружении РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что найденное вещественное доказательство приобщено к материалам уголовного производства по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст.438) УК Украины.
Собранные доказательства через Офис генерального прокурора планируют передать в Офис прокурора Международного уголовного суда.
Досудебное расследование продолжается.
Cмотрите фотогалерею: Сепаратисты "ДНР" обстреляли поселок из запрещенного оружия
Сегодня утром сообщалось, что на Донбассе ранен военный. Всего в воскресенье на Донбассе сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня.
За сутки перед этим периодом боевые травмы в ООС также получили трое военных.
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