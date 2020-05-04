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Проникнувший на танкер в Одессе ранил полицейского ножом

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Мужчина незаконно проник на судно, угрожал правоохранителям оружием и ранил полицейского в ногу.
Проникновение на танкер в Одессе: полицейский получил ножевое ранение
Проникновение на танкер в Одессе: полицейский получил ножевое ранение
РБК-Украина

Злоумышленник, незаконно проникший на танкер Delfi в Одессе, ранил полицейского ножом. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области в понедельник, 4 мая.

Мужчина незаконно проник на затонувшее судно, угрожал оружием и оказывал сопротивление полицейским, к которым обратились сотрудники спасательно-водолазной службы.

"Общаясь с инспекторами, он вел себя агрессивно и заявил, что у него с собой пистолет. Инспекторы неоднократно требовали, чтобы он положил оружие на землю, однако тот не реагировал. Когда полицейские начали задержание, нарушитель оказал сопротивление и ранил полицейского ножом в ногу", - сказано в сообщении.

Полицейским пришлось надеть наручники на злоумышленника, угрожавшего им оружием. Врачи оказали раненому правоохранителю необходимую помощь. Оружие изъяли на экспертизу.

По предварительной информации, мужчина украл с аварийного танкера канаты. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, что ранее сегодня в Одессе мужчина с оружием пытался попасть на затонувший танкер. На месте работала следственно-оперативная группа, которая нашла у злоумышленника травматический пистолет и нож.

Из-за шторма в ночь на 22 ноября под Одессой потерпел крушение танкер Delfi под флагом Молдовы. Тогда в ходе спецоперации спасатели эвакуировали трех членов экипажа. Корабль сел на мель.

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Теги: Одесса, полиция, ранение, танкер, нож
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Бим_Бом    04.05.2020, 21:21
Оценка:  0
Бим_Бом
Ватник решил продать канаты и потухать))
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