Судья в Днепре требовал взятку за вынесение судебного решения

Бывший судья требовал 30 тысяч долларов за решение и фактически получил 15 тысяч долларов.

В Днепре судья требовал 30 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения sud.ua

В Днепре экс-судья требовал 30 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения. Об этом сообщает пресс-служба САП в понедельник, 4 мая.

“4 мая 2020 года в Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП состоялось судебное заседание по делу в отношении бывшего судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска, обвиняемой в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере”, - сказано в сообщении.

На заседании прокурор объявил краткое изложение обвинительного акта. После чего коллегия судей ВАКС определила порядок и объем исследования доказательств по делу. Следующее рассмотрение назначено на 22 мая 2020 года.

Отмечается, что судья просил предоставить ему 30 тысяч долларов США и фактически получил 15 тысяч долларов США неправомерной выгоды за вынесение судебного решения в уголовном производстве, которое находилось у него на рассмотрении. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее чиновник фискальной службы попался на взятке в $50 тысяч. Мужчину задержали "на горячем", когда он получал взятку в размере 50 тысяч долларов за принятие "нужного" решения в уголовном производстве.

Также сообщалось, что пограничники собирали "дань" за пересечение границы во время карантина. Получение взяток происходило в международном пункте пропуска Бачевск. За смену взяточники получали до 50 тысяч гривен.

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