Мэр Черкасс назвал "политическим давлением" подозрение от НАБУ

Городской глава Анатолий Бондаренко заявил, что "на мэра Черкасс у них ничего нет и быть не может".

Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс, отреагировал на подозрение от НАБУ насчет данных об автомобиле в его декларации. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы Максимум на телеканале НАШ в понедельник, 4 мая.

"История номер один - это политическое давление, потому что эта машина принадлежала моей покойной матери. Этим авто я никогда не пользовался, а пользовалась моя жена, о чем свидетельствует соответствующая декларация. Этой машиной пользовался мой покойный тесть, а если меня несколько раз подвезли на работу... Я садился за руль этого автомобиля, когда ехал за границу со своей женой, то это что, супер дело? Почему они не говорят, что у мэра Черкассах нет служебного автомобиля, он ни копейки не потратил из бюджета на бензин. Если у детективов есть аргументы, пожалуйста, пусть работают. На мэра Черкасс у них ничего нет и быть не может", - подчеркнул городской глава Черкасс.

По словам Бондаренко, сейчас он пользуется задекларированным автомобилем Merсedes, который принадлежит его товарищу.

Напомним, что в скандал попал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, которому президент Владимир Зеленский передал "пламенный привет " от МВД.

Накануне также стало известно, что Черкасская ОГА подготовила иск против мэрии в связи с решением ослабить карантин с 1 мая.

Бунт мэров. Скандал с руководителем Черкасс

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet