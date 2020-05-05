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Учебный год в Украине завершится дистанционно

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Послабления карантина не касаются школ и их дистанционная работа остается неизменной, подчеркнули в МОН.
Украинские школы завершат обучение дистанционно
Украинские школы завершат обучение дистанционно
pixabay.com
 
Учебный год в украинских школах завершится дистанционно связи с продолжением карантина из-за коронавируса. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Министерства образования.
 
Как указала глава ведомства Любомира Мандзий, послабления карантина, которые начнут действовать с 11 мая, не касаются работы учреждений образования и они продолжают дистанционное обучение.
 
Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно и календарь обучения выглядит следующим образом: 
 
- до 31 мая будут проходить занятия;
 
- до 1 июля должен быть завершен учебный год;
 
- до 15 июня школы завершают оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и расписаний учебных достижений.
 
- в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.
 
Отмечается, что выпускники 11 классов получат документ об образовании после прохождения ВНО.
 
Если учащиеся 1-8, 10 классов не планируют обучаться в другом учреждении образования, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.
 
В Минобразования напомнили, что предварительно отменена государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов. 
 
Также для предотвращения распространения COVID-19 ведомство рекомендует воздержаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров.
 
 
Ранее сообщалось, что Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая. При этом с 11 мая предусмотрено смягчение отдельных ограничительных мер.

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Теги: школа, обучение, карантин, минобразования, учебный год
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    05.05.2020, 00:32
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Дистанционный "цирк на дроті"!
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