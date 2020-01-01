Кабмин готовит план поддержки экономики Украины

Шаги по поддержке бизнеса, который пострадал в условиях COVID-19, будут представлены в ближайшее время, заверил глава правительства.

Правительство готовит поэтапный план поддержки экономики, которая пострадала в условиях введения карантина из-за распространения коронавируса. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 4 мая в эфире ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV.

"Сегодня ни одна экономика мира не планирует дольше, чем на 100 дней. Очень трудно делать какие-то прогнозы. Но для Украины мы можем рассчитывать для определенных отраслей, как мы будем двигаться. Конечно, мы должны посчитать и сверить наши прогнозы с тем, что дает бизнес. Но работа продолжается и в ближайшее время поэтапно мы будем представлять. Так же как была этапность выхода из карантина, так же будет этапность поддержки бизнеса", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства добавил в Facebook, что план поддержки касается всех отраслей экономики, в том числе для промышленности.

"Прежде всего, это ее ориентация на внутренний рынок Украины, развитие экспортного потенциала в тех отраслях, которые сегодня из-за мирового кризиса являются наиболее востребованными", - уточнил он.

По словам премьера, на время карантина в стране не останавливали ни одно производственное предприятие, но снижение экспорта и общего потребления в мире привело к сложностям в отдельных отраслях промышленности.

Шмыгаль выразил уверенность, что украинская промышленность "будет иметь все необходимые условия для роста в этом году".

Напомним, 4 мая Кабмин принял решение о продлении карантина до 22 мая. При этом с 11 мая предусмотрено смягчение отдельных ограничений.

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